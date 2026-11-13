जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद Nvidia के अगले CEO के लिए ट्रंप ने सुझाया टिम कुक का नाम, बोले- एक दिग्गज की जगह दूसरा दिग्गज!

हुआंग के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने Nvidia के अगले CEO के रूप में Apple के प्रमुख टिम कुक का नाम सुझाया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा- अब जबकि Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने शानदार काम किया है, तो उनकी जगह लेने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है- Apple के टिम कुक। एक दिग्गज की जगह दूसरा दिग्गज!