Saudi Arabia Houthi Attack: सऊदी अरब पर हूतियों का फिर बड़ा हमला, तेल ठिकानों को बनाया निशाना; UN ने भी उठाया बड़ा कदम

सैन्य टकराव का असर आम नागरिकों पर भी दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) के मुताबिक, अगस्त से अब तक यमन में 3.33 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें पिछले एक सप्ताह के दौरान ही 24 हजार से ज्यादा लोग शामिल हैं। लगातार जारी हिंसा के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और राहत एजेंसियों के लिए जरूरतमंदों तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है।