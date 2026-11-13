Microsoft में ग्लोबल आउटेज, Outlook से ईमेल भेजना हुआ बंद, Teams और Copilot भी ठप; हजारों यूजर्स परेशान

मामला बढ़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निकल टीम ने जांच शुरू की। वॉशिंगटन के रेडमंड स्थित कंपनी के हेडक्वार्टर से सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट दिए गए। कंपनी ने शुरुआती जांच में बताया कि उसे इस बात की जानकारी मिल गई थी कि अमेरिका और कुछ अन्य जगहों पर यूजर्स को मेलबॉक्स से कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही थी।

बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसके पीछे की वजह साफ करते हुए बताया कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ गया था। जिसकी वजह से जब ऑटोमेटेड जांच चल रही थी, तो उसी दौरान कई सारे सर्वर अचानक फेल हो गए और अनउपलब्ध हो गए। हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि सर्वर फेल होने की असली वजह क्या थी, लेकिन इसे ठीक करने के लिए तुरंत टेस्टिंग और रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया।