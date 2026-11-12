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विदेशी सैनिक आए तो बनेंगे वैध निशाना! मॉस्को में US दूत विटकॉफ-कुशनर के सामने पुतिन की सीधी धमकी

पुतिन ने विटकॉफ और कुशनर से कहा कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक 'वैध निशाना' होंगे। उधर जेलेंस्की ने स्टारशील्ड स्पीड सीमा से ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ने की बात कही।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 12 Nov 2026, 9:30 PM IST

European Political Community

foreign troops Ukraine

Russia Ukraine peace talks: यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की शांति कोशिशों में गुरुवार को नई खींचतान दिखी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को चेतावनी दी कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक तैनात हुए तो वे 'वैध निशाना' होंगे। कुछ ही घंटे बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी स्टारशील्ड नेटवर्क पर फिर से स्पीड सीमा बढ़ने से यूक्रेनी शहर रूसी ड्रोन हमलों के सामने कमजोर पड़ गए हैं।

पुतिन की शर्तें: सीमा सिर्फ राष्ट्रीय सीमा

रूस टुडे (आरटी) के मुताबिक, क्रेमलिन की इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की और यूरी उशाकोव के साथ निवेश दूत किरिल दिमित्रिएव भी मौजूद थे। यह बैठक रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच अबू धाबी में हुई दो दिन की त्रिपक्षीय बातचीत के बाद हुई।

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बातचीत बंद कमरे में जाने से पहले पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं। आरटी के अनुसार, उन्होंने कहा कि रूस केवल राष्ट्रीय सीमा को ही यूक्रेन के साथ विभाजन रेखा मानता है। उन्होंने यूक्रेन में 'ग्रे जोन' पर हो रही चर्चा का जिक्र किया और विदेशी सैन्य कर्मियों की तैनाती को पूरी तरह खारिज कर दिया।

यूरोप को वार्ता में जगह देने पर बहस

आरटी के अनुसार, विटकॉफ ने बताया कि यूरोपीय अधिकारियों को अबू धाबी वार्ता की जानकारी दी गई। कुशनर ने कहा कि यूरोपीय सरकारें वार्ता में शामिल होना चाहती हैं और अमेरिका ने उनसे सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यूरोप एक प्रतिनिधि चुने। उशाकोव ने कहा कि यूरोप ने अभी तक कोई उपयुक्त वार्ताकार तय नहीं किया है। मॉस्को ठोस यूरोपीय प्रस्तावों पर विचार को तैयार है, पर अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया।

जेलेंस्की का आरोप: स्टारशील्ड पर स्पीड सीमा

यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी के 9वें शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की ने कहा कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में स्टारशील्ड की गति सीमा फिर 161 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इससे यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन रूस के जेट-चालित शहीद ड्रोन को पकड़ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ज्यादा रूसी हमले सफल होंगे और ज्यादा यूक्रेनी लोग मारे जाएंगे। यूक्रेन को वजह की बहुत कम जानकारी है। अक्टूबर में भी ऐसी धीमी गति आई थी, जिसे बाद में बहाल किया गया था।

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