विदेशी सैनिक आए तो बनेंगे वैध निशाना! मॉस्को में US दूत विटकॉफ-कुशनर के सामने पुतिन की सीधी धमकी

यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी के 9वें शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की ने कहा कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में स्टारशील्ड की गति सीमा फिर 161 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इससे यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन रूस के जेट-चालित शहीद ड्रोन को पकड़ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ज्यादा रूसी हमले सफल होंगे और ज्यादा यूक्रेनी लोग मारे जाएंगे। यूक्रेन को वजह की बहुत कम जानकारी है। अक्टूबर में भी ऐसी धीमी गति आई थी, जिसे बाद में बहाल किया गया था।