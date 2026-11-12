ईरान ने दी चेतावनी – ‘अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब होगा 10 गुना ज़्यादा घातक’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव की स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है। दोनों देश एक-दूसरे की शर्तों पर सहमत नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से शांति-समझौता नहीं हो पा रहा है। मध्यस्थ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोनों देशों में सहमति बन जाए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने धमकी दी थी कि ईरान पर भविष्य में होने वाला कोई भी हमला पिछले हमलों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।