अमेरिका-ईरान तनाव के बीच होर्मुज में दो तेल टैंकरों में विस्फोट, आग की लपटों में घिरे जहाज; IRGC की चेतावनी

दूसरे टैंकर को लेकर इरानी नौसेना ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि इस टैंकर को अमेरिकी सैन्य लड़ाकू विमानों की निगरानी और सुरक्षा में आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन गुप्त रास्ते से गुजरने के चक्कर में इसके साथ भी एक अज्ञात हादसा हो गया। इसके बाद यह टैंकर भी बीच समुद्र में फंस गया और उसमें भी आग लग गई। फिलहाल दोनों टैंकर खाड़ी के दक्षिणी तट के पास बुरी तरह जल रहे हैं। हालांकि, इन टैंकरों पर किस देश का झंडा लगा था, इनके मालिक कौन हैं या इन पर सवार क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी साफ नहीं हो सकी है। अमेरिकी सेना की तरफ से भी अभी इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है।