12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच होर्मुज में दो तेल टैंकरों में विस्फोट, आग की लपटों में घिरे जहाज; IRGC की चेतावनी

US Iran War: होर्मुज जलडमरूमध्य में दो तेल टैंकरों में विस्फोट और आग लगने का IRGC ने दावा किया है। ईरान ने प्रतिबंधित समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी भी दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Updated: 12 Nov 2026, 1:41 PM IST

two tankers damaged in hormuz strait

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Janani)

US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में दो तेल टैंकरों में विस्फोट होने का दावा किया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुताबिक, दोनों जहाजों में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। इनमें से एक सुपरटैंकर समुद्री बारूदी सुरंग से टकराया था, जबकि दूसरे टैंकर के बारे में दावा किया गया कि वह अमेरिकी लड़ाकू विमानों की मदद से प्रतिबंधित समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, अमेरिकी सेना ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है।

कैसे हुआ यह हादसा?

इरानी सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों टैंकरों ने जलडमरूमध्य में दाखिल होने से पहले चालाकी दिखाते हुए अपने नेविगेशन और पहचान प्रणाली बंद कर दिए थे। वे चोरी-छिपे प्रतिबंधित समुद्री गलियारे से आगे बढ़ने की कोशिश में थे। इसी दौरान पहला सुपरटैंकर पानी के अंदर बिछी एक समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर में एक के बाद एक कई धमाके हुए और वह देखते ही देखते आग का गोला बन गया।

‘हम दो थे और तुम 15 लोग, पीछे से हमला कौन करता है?’ खून से लथपथ UFC स्टार मराब ने वीडियो जारी कर सुनाई आपबीती

ये भी पढ़ें
Merab Dvalishvili

अमेरिकी लड़ाकू विमानों की मौजूदगी का दावा

दूसरे टैंकर को लेकर इरानी नौसेना ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि इस टैंकर को अमेरिकी सैन्य लड़ाकू विमानों की निगरानी और सुरक्षा में आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन गुप्त रास्ते से गुजरने के चक्कर में इसके साथ भी एक अज्ञात हादसा हो गया। इसके बाद यह टैंकर भी बीच समुद्र में फंस गया और उसमें भी आग लग गई। फिलहाल दोनों टैंकर खाड़ी के दक्षिणी तट के पास बुरी तरह जल रहे हैं। हालांकि, इन टैंकरों पर किस देश का झंडा लगा था, इनके मालिक कौन हैं या इन पर सवार क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी साफ नहीं हो सकी है। अमेरिकी सेना की तरफ से भी अभी इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है।

खाड़ी में बढ़ा तनाव, जहाजों को सख्त चेतावनी

इस घटना के बाद IRGC ने सख्त लहजे में चेतावनी जारी की है। इरानी सेना का कहना है कि अनधिकृत रास्तों से गुजरना जहाजों के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी जहाज अमेरिकी सेना की मदद लेकर या नियम तोड़कर इस रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे, उनका अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है।

चीनी जासूस से अफेयर के आरोपों में घिरे NVIDIA CEO जेन्सेन हुआंग, जा सकती है कुर्सी; अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठे सवाल

ये भी पढ़ें
Jensen Huang Girlfreind
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.