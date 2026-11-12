चीनी जासूस से अफेयर के आरोपों में घिरे NVIDIA CEO जेन्सेन हुआंग, जा सकती है कुर्सी; अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठे सवाल

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अमेरिकी नेता भड़के हुए हैं। अमेरिकी सांसद जेमी रस्किन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्य चिंता यह है कि क्या इस 'हनीपॉट' योजना के जरिए अमेरिका की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन को चीन को एनवीडिया की एडवांस AI चिप्स बेचने की अनुमति देने के लिए राजी किया गया था। वहीं, सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने भी राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें एक साल पहले ही इस मामले की जानकारी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील मामलों को रोकने के लिए AI Oversight Act, MATCH Act और Chip Security Act जैसे कड़े कानून जल्द पास किए जाने चाहिए।