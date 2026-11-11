क्या कनाडा में चल रहे हैं चीन के संपर्क केंद्र? रिपोर्ट के बाद मचा हड़कंप, टोरंटो से मॉन्ट्रियल तक 12 से ज्यादा ठिकानों पर नजर

फरवरी 2023: तत्कालीन RCMP कमिश्नर ब्रेंडा लकी ने संसदीय समिति को बताया था कि टोरंटो और वैंकूवर में कई संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस अधिकारी और गाड़ियां तैनात की गई थीं, ताकि वहां की गतिविधियां रोकी जा सकें।

जून 2023: तत्कालीन कार्यवाहक कमिश्नर माइकल दुहेम ने कहा था कि अधिकारियों का मानना है कि संदिग्ध गतिविधियां रोक दी गई हैं, हालांकि जांच जारी थी।

बाद में RCMP ने ग्रेटर मॉन्ट्रियल इलाके के दो चीनी सामुदायिक केंद्रों से जुड़ी जांच बिना किसी आरोप के बंद कर दी। इन संगठनों ने अब कनाडा सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।