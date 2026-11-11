नेतन्याहू पर अरबों के खिलाफ ‘उकसावे और झूठे आरोपों’ का अभियान चलाने का आरोप, मंसूर अब्बास का बड़ा दावा

'द टाइम्स ऑफ इजरायल' के अनुसार, अब्बास ने सार्वजनिक प्रसारक 'कान' (Kan) को बताया कि नेतन्याहू के करीबी सहयोगी नतान एशेल ने हाल ही में प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें एक संदेश भेजा था। अब्बास ने कहा कि, 'वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि एक ऐसे कानून पर हमारा क्या रुख है, जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री बनने से रोकता है। साथ ही, वे यह भी जानना चाहते थे कि क्या हम नेतन्याहू की सरकार को हटाने के लिए बनने वाले किसी गठबंधन में शामिल होंगे।'