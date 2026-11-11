‘कौन खतरे में डाल रहा है दुनिया की सुरक्षा?’ तुर्कीए पहुंचते ही पेजेशकियन का अमेरिका पर तीखा हमला

ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल अली अब्दुल्लाही ने ईरान के कड़े रुख को दोहराते हुए कहा कि जो कोई भी ईरान को धमकी देगा, उसे 'असममित अभियानों' (asymmetric operations) का सीधा निशाना माना जाएगा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने आगे कोई और गलत कदम उठाया, तो उन पर और भी विनाशकारी हमले किए जाएंगे। ईरान को निशाना बनाने वाला हर केंद्र 'असममित अभियानों' (asymmetric operations) का सीधा लक्ष्य बन जाएगा।

हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि पहले मिले तमाचे तो बस शुरुआत थे। दुश्मन की गोलाबारी और भारी बमबारी के बीच भी हथियारों का उत्पादन लगातार जारी है। जमीन के काफी नीचे बनी उत्पादन इकाइयां देश की ताकत बढ़ा रही हैं। ।