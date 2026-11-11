अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को ईरान से मिली जान से मारने की धमकी, मिलिट्री बेस में ली शरण

स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी वित्त मंत्री (फोटो- ANI)
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को ईरान से जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद उन्होंने मिलिट्री बेस में शरण ले ली। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज डिजिटल ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया कि ईरान की ओर से जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट एक मिलिट्री बेस पर चले गए हैं। ये धमकियां अब काफी गंभीर स्तर तक पहुंच गई थीं। अधिकारी के अनुसार, इन्हीं धमकियों की वजह से बेसेंट और उनके परिवार को वहां जाना पड़ा।
ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उनके दूसरी जगह जाने की पुष्टि की है। विभाग का कहना है कि बेसेंट ईरानी शासन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वह प्रतिबंधों और व्यापार पाबंदियों के जरिए ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिशों का नेतृत्व कर रहे हैं।
वह प्रशासन के अकेले ऐसे वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं जिन्हें सुरक्षित आवास में जाना पड़ा है।
वहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि विदेशों में मौजूद अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए कुछ स्थानों से हटाया गया है। उन्होंने ईरान से जुड़े खतरों और क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका को लेकर चिंता भी जताई।
पेरिस में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान रुबियो से पूछा गया कि क्या अमेरिकी प्रशासन ने उन खतरों का समाधान कर लिया है, जिनके बारे में पिछले महीने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने विदेशों में तैनात अमेरिकी राजनयिकों के लिए चेतावनी दी थी।
इस पर रुबियो ने कहा कि हमने लोगों को खतरे वाले क्षेत्रों से हटाकर इस मुद्दे का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। यदि किसी खतरे का स्तर एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, तो सुरक्षा स्थिति, कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की क्षमता और संभावित जोखिमों की समीक्षा की जाती है।
रुबियो ने कहा कि चिंता सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। उन्होंने यमन में हूती समूह और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया गतिविधियों का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है, तो हवाई अड्डे बंद हो सकते हैं और अमेरिकी कर्मचारी वहां फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ यह नहीं देखना होता कि अभी क्या हो रहा है, बल्कि यह भी सोचना होता है कि आगे क्या हो सकता है।
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