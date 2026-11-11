अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को ईरान से मिली जान से मारने की धमकी, मिलिट्री बेस में ली शरण

वहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि विदेशों में मौजूद अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए कुछ स्थानों से हटाया गया है। उन्होंने ईरान से जुड़े खतरों और क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका को लेकर चिंता भी जताई।

पेरिस में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान रुबियो से पूछा गया कि क्या अमेरिकी प्रशासन ने उन खतरों का समाधान कर लिया है, जिनके बारे में पिछले महीने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने विदेशों में तैनात अमेरिकी राजनयिकों के लिए चेतावनी दी थी।