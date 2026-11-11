अमेरिका की जेल में बंद था आतंकी, पर फोन कॉल के जरिए यूरोप में रच रहा था हमलों की साजिश!

US Terror Plot: अमेरिका की जेल में बंद एक आरोपी पर ऐसा गंभीर आरोप लगा है, जिसे जानकर जांच एजेंसियां भी सतर्क हो गईं। आरोपी जेल के अंदर था, लेकिन बाहर उसका नेटवर्क सक्रिय था। वह फोन पर परिवार से बातचीत के दौरान खास शब्दों का इस्तेमाल कर अपने साथियों तक हमलों के निर्देश पहुंचा रहा था। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि इस तरीके से वह यूरोप और अमेरिका में यहूदी समुदायों को निशाना बनाने की साजिश चला रहा था। ब्रिटेन के एक सैन्य एयरबेस को भी निशाना बनाने की योजना थी।