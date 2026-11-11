11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

एनवीडिया CEO पर चीनी जासूस से संबंध का आरोप, श्यूमर बोले- ट्रंप को एक साल पहले थी जानकारी, नहीं की कार्रवाई

Nvidia CEO: एनवीडिया सीईओ जेन्सेन हुआंग के कथित जासूस से संबंध पर चुक श्यूमर ने ट्रंप को घेरा। कंपनी बोर्ड ने जांच बिठाई, हुआंग ने माफी मांगी। जानें पूरा मामला।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Updated: 11 Nov 2026, 8:59 AM IST

Nvidia founder and CEO Jensen Huang

एनवीडिया के संस्थापक व CEO जेन्सेन हुआंग (फोटो -विकीपिडिया)

Jensen Huang: अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चुक श्यूमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। श्यूमर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप को एक साल पहले भी एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग के कथित संबंध के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

चुक श्यूमर ने आरोप लगाया कि वह हुआंग को अपने साथ बीजिंग ले गए। यहां ट्रंप ने हुआंग की सलाह पर चीन को अमेरिकी एआई चिप्स तक पहुंच प्रदान की। उन्होंने एनवीडिया से 2.5 करोड़ डॉलर का चंदा भी लिया। श्यूमर ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में व्हाइट हाउस को तुरंत जवाब देना चाहिए।

इस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी संसद के निचले सदन की विदेश मामलों की समिति के तीन डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी सवाल उठाएं हैं। रोड आइलैंड के गैबे अमो, न्यूयॉर्क के ग्रेगरी मीक्स और कैलिफोर्निया की सिडनी कमलागर-डोव ने ट्रंप प्रशासन में वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक से एडवांस्ड एआई चिप्स के निर्यात की नीति पर जवाब मांगा है।

अमेरिका में पीट हेगसेथ के महाभियोग की कोशिश नाकाम, 7 वोटों से बची कुर्सी, सदन ने समिति को भेजा प्रस्ताव

ये भी पढ़ें
Pete Hegseth Resignation

ट्रंप ने एनवीडिया के सीईओ का किया बचाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के संस्थापक व CEO जेन्सेन हुआंग का बचाव किया है। ट्रंप ने उन्हें सम्मानित इंसान बताया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुआंग को इस कंपनी के प्रमुख पद पर बने रहना चाहिए। हुआंग पर उस महिला के साथ संबंध बनाने के आरोप हैं, जिन पर अमेरिका में चीन के लिए जासूसी करने का शक है।

एनवीडिया बोर्ड ने मामले की स्वतंत्र जांच बिठाई

एनवीडिया ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड एक स्वतंत्र जांच शुरू कर रहा है, क्योंकि हाल की रिपोर्टों में कहा गया है कि संस्थापक और सीईओ जेन्सेन हुआंग को विदेशी खुफिया प्रयास का निशाना बनाया गया। बोर्ड के लिए अमेरिका की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरि है।

हुआंग ने कर्मचारियों से मांगी माफी

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जेन्सन हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे आंतरिक संदेश में अपनी गलती मानी। उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की। मेरे कार्यों से उन्हें और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा। इसका कोई बहाना नहीं है।

कौन हैं एलिस हुआंग

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एलिस हुआंग सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी हैं और उन्हें चीनी खुफिया एजेंसी ने काम पर रखा था। मेगास्पीड ने एनवीडिया के उपकरण खरीदे और दक्षिण-पूर्व एशिया में डेटा सेंटर बनाए, जिनसे चीनी कंपनियों को सेवाएं मिलती थीं। इनमें अलीबाबा भी शामिल है।

खुफिया मामलों की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया गया है कि वह चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के लिए काम कर रही थीं। उन्हें एनवीडिया की अत्याधुनिक एआई तकनीक की जानकारी जुटाने और बीजिंग तक तकनीक पहुंचाने में मदद करने का निर्देश था।

एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वाणिज्य विभाग ने ऐसी संस्थाओं को एडवांस्ड एआई हार्डवेयर भेजने के लाइसेंस मंजूर किए, जिनका संबंध बीजिंग से था। इनमें सैन्य ठेकेदार और ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियां भी बताई गई हैं।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.