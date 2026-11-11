एनवीडिया CEO पर चीनी जासूस से संबंध का आरोप, श्यूमर बोले- ट्रंप को एक साल पहले थी जानकारी, नहीं की कार्रवाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के संस्थापक व CEO जेन्सेन हुआंग का बचाव किया है। ट्रंप ने उन्हें सम्मानित इंसान बताया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुआंग को इस कंपनी के प्रमुख पद पर बने रहना चाहिए। हुआंग पर उस महिला के साथ संबंध बनाने के आरोप हैं, जिन पर अमेरिका में चीन के लिए जासूसी करने का शक है।