11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

टैक्स कटौती के बाद भी नहीं घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, 3 महीने में तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ का मुनाफा; जानिए आज का भाव

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत न मिलने के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कुल 29,896.1 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 66.2 प्रतिशत अधिक है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Updated: 11 Nov 2026, 8:00 AM IST

Petrol-Diesel Price

Petrol-Diesel Price (Photo- Patrika)

Petrol-Diesel Price: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बीच देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में शानदार प्रदर्शन किया है।

बिजनेस स्टैंडर्ड के एक विश्लेषण के अनुसार, इन कंपनियों का टोटल नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 66.2 प्रतिशत बढ़कर 29,896.1 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले 13 तिमाहियों में इन सरकारी तेल कंपनियों के लिए यह अब तक का सबसे अधिक तिमाही मुनाफा है। इससे पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) में इन कंपनियों को 17,652.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

आम जनता तक नहीं पहुंचा एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फायदा

इन मुनाफों के पीछे मुख्य कारण रिफाइनिंग मार्जिन में उछाल और मार्च में केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, लेकिन तेल कंपनियों ने इस राहत का फायदा अंतिम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया। ईंधन की खुदरा कीमतों को जस का तस बनाए रखकर, इन कंपनियों ने पिछले साल की तुलना में अपने इनडायरेक्ट टैक्स भुगतान को प्रभावी रूप से आधा कर दिया।

रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में क्या हुआ? अबू धाबी बैठक के बाद जेलेंस्की बोले- पुतिन अलग ही दुनिया में जी रहे

ये भी पढ़ें
Russia-Ukraine peace talks

चालू तिमाही में इन तीन कंपनियों द्वारा चुकाई गई कुल एक्साइज ड्यूटी घटकर 27,516.4 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 54,018.8 करोड़ रुपये थी। यह पिछले 21 तिमाहियों में इन कंपनियों द्वारा चुकाई गई सबसे कम एक्साइज ड्यूटी है, जिससे उनके मार्केटिंग मार्जिन में काफी बढ़ोतरी हुई।

रिफाइनिंग मार्जिन ने खुदरा नुकसान की भरपाई की

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, कच्चे तेल की खरीद लागत अधिक होने के कारण पेट्रोल, डीजल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की खुदरा बिक्री पर इन कंपनियों को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उच्च रिफाइनिंग मार्जिन और मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन (EBITDA) से पूरी तरह हो गई। कंपनियों का ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू सालाना आधार पर 28.9 प्रतिशत बढ़कर 5.64 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि उत्पाद शुल्क घटाकर शुद्ध बिक्री 39.9 प्रतिशत बढ़कर लगभग 5.37 लाख करोड़ रुपये हो गई।

आज पेट्रोल-डीजल का भाव कितना?

पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें शहर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और घरेलू तेल कंपनियों द्वारा कमाए गए भारी मुनाफे के बावजूद, देश भर के प्रमुख महानगरों और शहरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

शहर पेट्रोल प्रति लीटरडीजल प्रति लीटर
नई दिल्ली₹102.12₹95.20
मुंबई₹111.21₹97.83
कोलकाता₹113.51₹99.82
चेन्नई₹107.76₹99.55
पटना ₹113.37 ₹99.36
नोएडा ₹101.96₹95.10
बेंगलुरु₹111.32₹99.22

अमेरिका में पीट हेगसेथ के महाभियोग की कोशिश नाकाम, 7 वोटों से बची कुर्सी, सदन ने समिति को भेजा प्रस्ताव

ये भी पढ़ें
Pete Hegseth Resignation
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.