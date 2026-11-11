टैक्स कटौती के बाद भी नहीं घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, 3 महीने में तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ का मुनाफा; जानिए आज का भाव

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, कच्चे तेल की खरीद लागत अधिक होने के कारण पेट्रोल, डीजल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की खुदरा बिक्री पर इन कंपनियों को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उच्च रिफाइनिंग मार्जिन और मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन (EBITDA) से पूरी तरह हो गई। कंपनियों का ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू सालाना आधार पर 28.9 प्रतिशत बढ़कर 5.64 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि उत्पाद शुल्क घटाकर शुद्ध बिक्री 39.9 प्रतिशत बढ़कर लगभग 5.37 लाख करोड़ रुपये हो गई।