टैक्स कटौती के बाद भी नहीं घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, 3 महीने में तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ का मुनाफा; जानिए आज का भाव

Petrol-Diesel Price (Photo- Patrika)
Petrol-Diesel Price: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बीच देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में शानदार प्रदर्शन किया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड के एक विश्लेषण के अनुसार, इन कंपनियों का टोटल नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 66.2 प्रतिशत बढ़कर 29,896.1 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले 13 तिमाहियों में इन सरकारी तेल कंपनियों के लिए यह अब तक का सबसे अधिक तिमाही मुनाफा है। इससे पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) में इन कंपनियों को 17,652.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
इन मुनाफों के पीछे मुख्य कारण रिफाइनिंग मार्जिन में उछाल और मार्च में केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, लेकिन तेल कंपनियों ने इस राहत का फायदा अंतिम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया। ईंधन की खुदरा कीमतों को जस का तस बनाए रखकर, इन कंपनियों ने पिछले साल की तुलना में अपने इनडायरेक्ट टैक्स भुगतान को प्रभावी रूप से आधा कर दिया।
चालू तिमाही में इन तीन कंपनियों द्वारा चुकाई गई कुल एक्साइज ड्यूटी घटकर 27,516.4 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 54,018.8 करोड़ रुपये थी। यह पिछले 21 तिमाहियों में इन कंपनियों द्वारा चुकाई गई सबसे कम एक्साइज ड्यूटी है, जिससे उनके मार्केटिंग मार्जिन में काफी बढ़ोतरी हुई।
वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, कच्चे तेल की खरीद लागत अधिक होने के कारण पेट्रोल, डीजल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की खुदरा बिक्री पर इन कंपनियों को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उच्च रिफाइनिंग मार्जिन और मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन (EBITDA) से पूरी तरह हो गई। कंपनियों का ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू सालाना आधार पर 28.9 प्रतिशत बढ़कर 5.64 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि उत्पाद शुल्क घटाकर शुद्ध बिक्री 39.9 प्रतिशत बढ़कर लगभग 5.37 लाख करोड़ रुपये हो गई।
पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें शहर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और घरेलू तेल कंपनियों द्वारा कमाए गए भारी मुनाफे के बावजूद, देश भर के प्रमुख महानगरों और शहरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।
|शहर
|पेट्रोल प्रति लीटर
|डीजल प्रति लीटर
|नई दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|मुंबई
|₹111.21
|₹97.83
|कोलकाता
|₹113.51
|₹99.82
|चेन्नई
|₹107.76
|₹99.55
|पटना
|₹113.37
|₹99.36
|नोएडा
|₹101.96
|₹95.10
|बेंगलुरु
|₹111.32
|₹99.22
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