रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में क्या हुआ? अबू धाबी बैठक के बाद जेलेंस्की बोले- पुतिन अलग ही दुनिया में जी रहे

बातचीत की मेज पर प्रगति के दावों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर रूस के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। जेलेंस्की ने कहा कि अबू धाबी में मौजूद वार्ता टीम से मिली ताजा खबरें बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में मौजूद रूसी सैन्य अधिकारियों और खुफिया प्रतिनिधियों ने दावा किया कि रूस ने डोनबास का आधा हिस्सा पहले ही अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि वास्तव में यह पूरा क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से यूक्रेनी सेना के नियंत्रण में है।