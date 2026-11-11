तुर्किये में कॉप31… भारत ने विकसित देशों से वित्त से जुड़े दायित्व निभाने को कहा, तीन दशक के वादे अधूरे

COP31: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के देश तीन दशक से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जुट रहे हैं। हर साल होने वाले कॉप सम्मेलनों में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने, वैश्विक तापमान नियंत्रित करने और विकासशील देशों को आर्थिक मदद देने के संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन जमीनी कार्रवाई अब भी उम्मीद से काफी पीछे है। तुर्किये के अंताल्या में 9 नवंबर से शुरू हुए कॉप31 में भी भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त संबंधी दायित्व पूरे करने की मांग उठाई है। सवाल यह है कि लगातार बढ़ते जलवायु संकट के बीच इन सम्मेलनों ने दुनिया को अब तक क्या दिया और उनके वादे आखिर अमल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे?