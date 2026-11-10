अमेरिका-ईरान युद्ध पर घिरे पीट हेगसेथ, महाभियोग की मांग पर बोले- दुश्मनों को जाएगा गलत संदेश

मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेगसेथ ने कहा कि महाभियोग हमारे दुश्मनों को यह संदेश देता है कि अमेरिका वैध सैन्य अभियान चलाने के लिए अपने ही सैनिकों को दंडित करता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के 250 साल के गणतांत्रिक इतिहास में किसी युद्ध मंत्री या रक्षा मंत्री पर वैध सैन्य अभियान चलाने के लिए कभी महाभियोग नहीं लगाया गया। करीब छह महीने बाद आयोजित उनकी यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें उन्होंने अपने फैसलों का बचाव किया और सैन्य अभियानों को सही ठहराया।