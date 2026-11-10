‘टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से चार युद्ध लड़े, RSS ने क्या किया?’ प्रियांक खरगे ने RSS और BJP पर साधा निशाना

इसके साथ ही प्रियांक ने एक किताब का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी टीपू की तारिफ की है, फिर बीजेपी कैसे इस तरह के बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टीपू सुल्तान की प्रशंसा की थी। प्रियांक ने कहा कि जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तब बीजेपी ने टीपू जयंती का विरोध किया था, फिर भी उन्होंने एक किताब में टीपू सुल्तान की प्रशंसा की थी।