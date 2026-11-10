बीजेपी, आरएसएस पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने फिर बोला हमला

प्रियंक खरगे ने मोहन भागवत से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहे लोग क्या RSS के स्वयंसेवक हैं? अगर ऐसा है तो संगठन में उनकी क्या भूमिका या जिम्मेदारी थी? उन्होंने यह भी पूछा कि कथित तौर पर कारतूसों की तस्करी में उनकी क्या भूमिका थी और वे किसके लिए काम कर रहे थे। खड़गे ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में जिंदा कारतूसों की बरामदगी को सामान्य आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है और जांच एजेंसियों को पूरे नेटवर्क की तह तक जाना चाहिए।