बीजेपी, आरएसएस पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने फिर बोला हमला

प्रियंक खड़गे का मोहन भागवत से सवाल, फोटो सोर्स- ANI
Mohan Bhagwat: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने बिहार और हरियाणा में 44,250 जिंदा कारतूस बरामद होने के मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत और BJP पर सवाल उठाए हैं। खरगे ने आरोप लगाया कि मामले में कथित तौर पर RSS से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं और उनकी तस्वीरें RSS की वर्दी में होने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है।
प्रियंक खरगे ने मोहन भागवत से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहे लोग क्या RSS के स्वयंसेवक हैं? अगर ऐसा है तो संगठन में उनकी क्या भूमिका या जिम्मेदारी थी? उन्होंने यह भी पूछा कि कथित तौर पर कारतूसों की तस्करी में उनकी क्या भूमिका थी और वे किसके लिए काम कर रहे थे। खड़गे ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में जिंदा कारतूसों की बरामदगी को सामान्य आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है और जांच एजेंसियों को पूरे नेटवर्क की तह तक जाना चाहिए।
कर्नाटक के गृह मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि बरामद किए गए 44,250 कारतूस आखिर किन लोगों या समूहों तक पहुंचाए जाने थे। उन्होंने जांच की मांग करते हुए पूछा कि क्या इनकी आपूर्ति संगठित आपराधिक गिरोहों, उग्रवादी संगठनों या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि के लिए की जा रही थी। उन्होंने कारतूसों पर पुणे की खड़की आयुध फैक्ट्री से जुड़े कथित निशान होने की खबरों की भी जांच की मांग की। खड़गे ने सवाल किया कि अगर ये सरकारी स्तर पर निर्मित कारतूस हैं तो वे अवैध बाजार तक कैसे पहुंचे।
प्रियंक खरगे ने जांच एजेंसियों से उन लाइसेंसी हथियार विक्रेताओं और बिचौलियों की पहचान करने की मांग की, जिनके जरिए कथित तौर पर कारतूस अवैध नेटवर्क तक पहुंचाए गए होंगे। उन्होंने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाना चाहिए कि कारतूस कहां से हासिल किए गए, उन्हें किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया और यह कथित नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था।
खरगे ने BJP और RSS की कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो संगठन राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार बात करते हैं, उन्हें तब भी जवाबदेही दिखानी चाहिए जब उनके साथ कथित तौर पर जुड़े लोग किसी गंभीर आपराधिक जांच के दायरे में आते हैं। हालांकि, RSS या BJP की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया है, यह इस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।
प्रियंक खरगे ने एक बार फिर RSS के पंजीकरण की मांग उठाई। उनका कहना है कि संगठन का औपचारिक पंजीकरण और सदस्यों का उचित रिकॉर्ड होने से ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति के संगठन से संबंध की पुष्टि करने और जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है। मोहन भागवत को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से RSS के पंजीकरण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए तैयार हैं और यहां तक कि पंजीकरण शुल्क भी खुद देने की पेशकश की।
उन्होंने कहा कि कारतूस बरामदगी के इस मामले में जांच एजेंसियों को कथित नेटवर्क के स्रोत, सप्लाई चेन और उससे जुड़े सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए।
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