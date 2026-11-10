कर्नाटक में फिर उठी टीपू सुल्तान जयंती बहाल करने की मांग, संगठन ने CM डीके शिवकुमार को सौंपा ज्ञापन

संगठन के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के अध्यक्ष मोहम्मद रफीक मुल्ला ने यह ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सरकार से आधिकारिक जयंती समारोह बहाल करने के साथ-साथ स्कूल की पाठ्यपुस्तकों की भी समीक्षा करने की मांग की है। उसका कहना है कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के योगदान को इतिहास की किताबों में तथ्यों के आधार पर उचित स्थान मिलना चाहिए। ज्ञापन में विशेष रूप से रॉकेट तकनीक, प्रशासन, रेशम उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान को पाठ्यक्रम में उचित तरीके से शामिल करने की मांग की गई है।