बाथरूम में गिरने और हार्ट अटैक से मौत की गढ़ी कहानी, पति की हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी द्वारा पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने हत्या को हार्ट अटैक से हुई सामान्य मौत बताकर परिवार और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई और पूरे मामले का खुलासा हो गया।