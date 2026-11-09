10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तेजस्वी यादव का PM मोदी पर साधा निशाना, बोले- बेरोजगारी और महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? बिहार में कारखाने क्यों नहीं लगाए

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर पलटवार करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और रुपये की गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने बिहार में उद्योग और कारखाने नहीं लगाने को लेकर भी पीएम मोदी को घेरा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Updated: 9 Nov 2026, 3:42 PM IST

Dimagi Naxal Remark

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करने के बजाय नए-नए शब्द गढ़ रहे हैं। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि आखिर केंद्र सरकार देश से बेरोजगारी खत्म करने और महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम क्यों रही है?

उन्होंने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नए शब्दों और शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देश की वास्तविक समस्याओं पर जवाब देना चाहिए।

तेजस्वी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शायद जेन- जी (Gen Z) की बात कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं और प्रधानमंत्री लगातार नए-नए शब्द लेकर आते हैं, वह हैरान करने वाला है। सबसे अहम सवाल यह है कि देश से बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हो रही है? महंगाई चार गुना बढ़ गई है। चीन लगातार हमारी जमीन की ओर बढ़ रहा है। रुपये की कीमत गिर रही है और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है।

परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हमला, जयराम रमेश बोले- संसद स्थगित रखने का बना नया रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें
Two Thirds Majority

इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि बिहार में अब तक बड़े कारखाने क्यों नहीं लगाए गए। तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार में उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा किए गए होते, तो आज सरकार को कथित 'दिमागी नक्सलियों' के सवालों का सामना नहीं करना पड़ता।

क्या है 'दिमागी नक्सल' को लेकर पूरा विवाद?

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान देश में नक्सलवाद के खतरे को लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि जंगलों में हथियारबंद नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है, लेकिन 'दिमागी नक्सल' अब भी देश के लिए चुनौती बने हुए हैं।

प्रधानमंत्री के मुताबिक, ऐसे तत्व कई संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके हैं और लोगों को संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें परास्त करना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

पिछली सरकारों पर भी साधा था निशाना

बस्तर में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सुरक्षा बलों के हाथ बांधकर रखे जाते थे और नक्सली हमलों के बावजूद जवानों को खुलकर जवाबी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता नहीं थी।

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सुरक्षा बलों को जरूरी फैसले लेने की पूरी छूट दी है। साथ ही, वामपंथी उग्रवाद को व्यवस्था के भीतर से मिलने वाले कथित समर्थन को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री के इसी बयान के बाद अब तेजस्वी यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, रुपये की गिरती कीमत और बिहार में औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान पर BJP का पलटवार, गौरव भाटिया बोले- कांग्रेस का DNA हिंदू त्योहारों की पहचान बदलने का?

ये भी पढ़ें
Gaurav Bhatia
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.