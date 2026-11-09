तेजस्वी यादव का PM मोदी पर साधा निशाना, बोले- बेरोजगारी और महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? बिहार में कारखाने क्यों नहीं लगाए

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शायद जेन- जी (Gen Z) की बात कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं और प्रधानमंत्री लगातार नए-नए शब्द लेकर आते हैं, वह हैरान करने वाला है। सबसे अहम सवाल यह है कि देश से बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हो रही है? महंगाई चार गुना बढ़ गई है। चीन लगातार हमारी जमीन की ओर बढ़ रहा है। रुपये की कीमत गिर रही है और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है।