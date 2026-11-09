दिल्ली में प्रदूषण का कहर, CAQM ने पंजाब में पराली जलाने के 4,459 मामले दर्ज किए, 884 मामलों में FIR

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि पंजाब में से 2998 जगहों पर मौके पर जाकर जांच की गई। 1310 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। 1,228 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है। कुल 62.55 लाख रुपये का जुर्माना लगा, जिसमें से 32.60 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं। वहीं, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत 884 मामलों में FIR दर्ज हुई है। 1,017 खेतों के जमीन रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत 18 नोडल अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही भी शुरू की गई है।