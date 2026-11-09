आतिशबाजी की रात, जहरीली सुबह: दिल्ली में AQI 449 पार, सांस लेना हुआ मुश्किल

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर पर पहुंचने के दो मुख्य कारण हैं। रात भर नियमों की अनदेखी कर चलाई गई भारी आतिशबाजी इसका सबसे बड़ा तात्कालिक कारण है। हवा की धीमी गति (10 किमी/घंटे से कम) और कम तापमान के कारण प्रदूषक कण (PM2.5) हवा में ऊपर नहीं उड़ पाए और सतह के पास ही जमा हो गए।

इसके साथ ही आस-पास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं का योगदान भी लगभग 3% के करीब बना हुआ है।