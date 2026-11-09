चीनी जासूसी विवाद के बीच ट्रंप ने एनवीडिया के संस्थापक जेन्सेन हुआंग का बचाव किया

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मेरी हुआंग से उनकी सीधे बात नहीं हुई है, लेकिन हुआंग ने देश के लिए अच्छा काम किया है। वह एक अच्छे इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। उन्होंने शानदार काम किया है। वहीं, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, तो ट्रंप ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वह शानदार इंसान हैं। उन्होंने अमेरिका के लिए शानदार काम किया है। हमें उन्हें सुनना चाहिए।