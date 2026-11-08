बेटे की हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप! परविंदर झोटा के पिता बोले- जब तक दोषी जेल नहीं जाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे

पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा का पार्थिव शरीर मानसा पहुंचा, जहां समर्थकों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं, उनके पिता भीम सिंह ने बेटे की हत्या के पीछे राजनीतिक नेताओं, पुलिस अधिकारियों और नशा तस्करों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और SSP के तबादले की मांग की।

2 min read