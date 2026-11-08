राजभर का अखिलेश यादव पर तंज- राम मंदिर जाते समय राहुल गांधी को भी ले जाएं, कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मांगें माफी

समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए आपने खुद भी कई टोपियां पहनीं और मुसलमानों को भी बहुत सी राजनीतिक टोपियां पहनाईं। आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी राजनीति में निकल गया। अगर आखिरकार आपको भगवान श्रीराम की शरण में ही आना था, तो इतनी देर क्यों लगाई, भैया? हालांकि, राजभर ने अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के फैसले का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि फिर भी, देर आए दुरुस्त आए। आपका रामलला के दर्शन का फैसला स्वागत योग्य है। जाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। शायद अयोध्या की पवित्र धरती पर पहुंचकर आपको कुछ ऐसे सच दिखाई दें, जो राजनीति से ऊपर हैं।