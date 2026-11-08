नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली दिवाली, बस्तर में जवानों के बीच पहुंचे PM मोदी, बोले- 40-50 साल बाद आई ऐसी दीपावली

पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने जमीन पर नक्सलियों से मुकाबला कर रहे सुरक्षाबलों के हाथ बांध रखे थे। नक्सली हमले करते थे, लेकिन सुरक्षा बलों को खुलकर जवाब देने की आजादी नहीं थी। हमारी सरकार ने सुरक्षाबलों को जरूरी फैसले लेने की पूरी स्वतंत्रता दी। इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद को सरकार और व्यवस्था के भीतर से मिलने वाले समर्थन को रोकने के लिए भी काम किया। हमने संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए माओवादी आतंकवाद की कमर तोड़ने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने सेवा भाव के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का जीवन बदलने का काम किया। यही वजह है कि नक्सलवाद से पीड़ित रहे लोग भी आज सरकार और सुरक्षाबलों के साथ मजबूती से खड़े हैं।