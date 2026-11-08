दीवाली 2026: पीएम मोदी की देशवासियों को शुभकामनाएं, सैनिकों के साथ त्योहार की परंपरा बरकरार

PM Modi Diwali wishes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को दीवाली की बधाई दी और उनके जीवन में सुख-समृद्धि की कामना की। 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "सभी को दीवाली की शुभकामनाएं! देश भर में फैले मेरे परिवार के सभी सदस्यों को दीवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।"

शनिवार को भी 'X' पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीवाली की बधाई दी। उन्होंने लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और कहा कि वे जवानों के साथ त्योहार मनाने की अपनी परंपरा को आगे भी जारी रखेंगे।

उन्होंने लिखा, "आप सभी को दीवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!"