जहरीली हवा में दिल्ली की दिवाली, पंजाबी बाग समेत 11 इलाकों में AQI 400 पार

वहीं, मथुरा रोड में 425, सिरीफोर्ट में 423 और नॉर्थ कैंपस (DU) में भी AQI 423 रहा। पूसा में 415, चांदनी चौक में 417, बुराड़ी क्रॉसिंग पर 411 और NSUT जाफरपुर में AQI 409 दर्ज किया गया। जबकि, नरेला में AQI 399, ITO पर 396 और मंदिर मार्ग में 393 दर्ज किया गया। इधर, बुरारी में 370, तालकटोरा गार्डन में 369 और उत्तम नगर में 373 रहा।