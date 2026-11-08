‘अब्दुल बनेगा यूपी का CM, एक दिन PM भी बनेगा…’, AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, मुस्लिम नेतृत्व को लेकर कही ये बात

मुंबई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय अब केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि चुनाव जीतकर विधानसभा और संसद तक पहुंचेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि एक दिन 'अब्दुल' उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा।