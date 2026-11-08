रंगारेड्डी जिले में ट्रक की ऑटो से टक्कर, 3 की मौत, 14 घायल

रंगारेड्डी के हिमायत सागर इलाके में रविवार तड़के आउटर रिंग रोड पर एक ऑटो-रिक्शा से जुड़े भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चौदह अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय ऑटो-रिक्शा में सत्रह लोग सवार थे। घटना के बाद यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद और जानकारी साझा की जाएगी।