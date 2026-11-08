रंगारेड्डी जिले में ट्रक की ऑटो से टक्कर, 3 की मौत, 14 घायल

रोड एक्सीडेंट सांकेतिक तस्वीर (File Photo)
रंगारेड्डी के हिमायत सागर इलाके में रविवार तड़के आउटर रिंग रोड पर एक ऑटो-रिक्शा से जुड़े भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चौदह अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय ऑटो-रिक्शा में सत्रह लोग सवार थे। घटना के बाद यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद और जानकारी साझा की जाएगी।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि देर रात रात 12:45 बजे हिमायत सागर में आउटर रिंग रोड पर एक ऑटो-रिक्शा और एक ट्रक के बीच हादसा हुआ। ऑटो-रिक्शा में कुल 17 लोग सवार थे। तीन लोगों की मौत हो गई और बाकी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हम हादसे के कारणों की जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद अधिक जानकारी देंगे।
इससे पहले, 19 अक्टूबर को पुलिस ने बताया था कि रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुरमेट थाना क्षेत्र में बटासिंगाराम गांव के पास TGRTC की एक बस और ट्रक की टक्कर में करीब 15 यात्री घायल हो गए थे। अब्दुल्लापुरमेट पुलिस के मुताबिक, बस खम्मम से हैदराबाद जा रही थी। टक्कर के बाद घायल यात्रियों को इलाज के लिए वनस्थलीपुरम एरिया अस्पताल ले जाया गया।
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