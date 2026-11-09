कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत! 679 ब्रांडेड दवाओं के दाम 50% से ज्यादा घटे, आज से नई कीमतें लागू

यह निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज' (DGHS) द्वारा 17 अक्टूबर, 2026 को गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इन दवाओं की संशोधित MRP आज, 9 नवंबर, 2026 से लागू हो गई हैं। 8 नवंबर, 2026 तक, 85 फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़े 1,364 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित MRP की जानकारी दे दी है। इनमें से 679 ब्रांडों ने अपनी कीमतों में 50% से अधिक की कमी की है। MRP में सबसे अधिक कमी 96.45% दर्ज की गई है। कीमतों में इस कमी से उपभोक्ताओं को सालाना लगभग ₹3,540.38 करोड़ की बचत होने का अनुमान है।