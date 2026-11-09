लिव-इन पार्टनर पर चाकू से हमले का आरोप, महिला और उसकी मां गिरफ्तार

पुलिस ने घटना के संबंध में बताया कि शनिवार रात सार्थक और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। आरोप है कि इसी दौरान गर्लफ्रेंड ने धारदार हथियार से उसके कंधे पर वार कर दिया। सार्थक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को शक है कि इस वारदात में गर्लफ्रेंड की मां की भी भूमिका हो सकती है। जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि झगड़े की वजह क्या थी और क्या मौमिता भी हमले में शामिल थीं।