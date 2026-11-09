महाराष्ट्र: दिवाली की रात घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत

Diwali Fire Incident: महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में दिवाली की रात एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है। धाराशिव तालुका के येडशी गांव में सोमवार तड़के एक किराना दुकान में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते पास के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मृतकों में दो बुजुर्ग दंपती और दो नाबालिग बहनें भी शामिल हैं। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।