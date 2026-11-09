दिवाली के बाद मुंबई की हवा ने बढ़ाई चिंता, बांद्रा रिक्लेमेशन में 231 पहुंचा AQI, खराब श्रेणी में दर्ज हुई हवा

Air Quality Index: दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद अब मुंबई की हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। शहर के बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 231 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, यह खराब श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि इस इलाके में हवा की गुणवत्ता सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है।