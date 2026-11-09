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दिवाली के बाद मुंबई की हवा ने बढ़ाई चिंता, बांद्रा रिक्लेमेशन में 231 पहुंचा AQI, खराब श्रेणी में दर्ज हुई हवा

Mumbai Air Pollution: दिवाली के बाद मुंबई की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में AQI 231 दर्ज किया गया। जानिए प्रदूषण का स्तर और इसका सेहत पर क्या असर पड़ सकता है।
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मुंबई

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Imran Sheikh

Updated: 9 Nov 2026, 8:59 AM IST

Mumbai AQI

बांद्रा रिक्लेमेशन में 231 पहुंचा AQI, खराब हुई मुंबई की हवा। (Ai Generated Photo)

Air Quality Index: दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद अब मुंबई की हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। शहर के बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 231 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, यह खराब श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि इस इलाके में हवा की गुणवत्ता सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है।

सोशल मीडिया पर बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके का वीडियो साझा किया गया है। इसमें CPCB के आंकड़ों के हवाले से AQI 231 बताया गया है। दिवाली के बाद सामने आया यह आंकड़ा ऐसे समय में आया है, जब देश के कई शहरों में पटाखों से निकलने वाले धुएं और बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जा रही है।

AQI 231 का मतलब कितना खराब है हवा का हाल?

वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI से पता चलता है कि किसी इलाके की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। इसका आंकड़ा 201 से 300 के बीच होने पर हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। बांद्रा में 231 AQI दर्ज होने का मतलब है कि यहां की हवा सांस लेने के लिहाज से अच्छी नहीं है।

खराब हवा में लंबे समय तक रहने से लोगों को सांस लेने में परेशानी, खांसी और गले में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी से परेशान लोगों को इसका ज्यादा असर झेलना पड़ सकता है।

पटाखों के धुएं के अलावा ये वजहें भी बढ़ाती हैं प्रदूषण

दिवाली के दौरान पटाखे जलाने से निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषण बढ़ाता है। इसके छोटे-छोटे कण वातावरण में फैल जाते हैं और हवा की गुणवत्ता पर असर डालते हैं। हालांकि, शहरों में प्रदूषण बढ़ने की वजह केवल आतिशबाजी नहीं है।

सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और कारखानों से निकलने वाला धुआं भी हवा को प्रदूषित करता है।

बांद्रा रिक्लेमेशन में 231 AQI दर्ज होना मुंबई की हवा की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ाता है। दिवाली के बाद सामने आया यह आंकड़ा एक बार फिर बताता है कि त्योहारों के साथ-साथ रोजमर्रा के प्रदूषण पर भी ध्यान देना जरूरी है।

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