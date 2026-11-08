मुंबईकरों को बड़ी राहत! अब BEST बस में भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, छुट्टे पैसों की झंझट होगी खत्म

प्रस्ताव के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में अलग-अलग जगह क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इसके अलावा बस कंडक्टर के गले में लटके पहचान पत्र की पट्टी पर भी क्यूआर कोड उपलब्ध कराने की मांग की गई है। यात्री इन QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके टिकट का भुगतान कर सकेंगे। भुगतान पूरा होने के बाद वे कंडक्टर से अपना टिकट प्राप्त कर सकेंगे। बसों के साथ-साथ बस डिपो में भी QR कोड लगाने की योजना है, ताकि यात्रियों को डिजिटल भुगतान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।