मुंबईकरों को बड़ी राहत! अब BEST बस में भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, छुट्टे पैसों की झंझट होगी खत्म

मुंबई की बेस्ट बस सेवा (AI Image)
Mumbai BEST Bus UPI Payment: मुंबई में बेस्ट बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब बस में टिकट खरीदने के लिए छुट्टे पैसे रखने की परेशानी जल्द खत्म होने वाली है। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) प्रशासन बसों में UPI पेमेंट की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत यात्री क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन टिकट का भुगतान कर सकेंगे। इस प्रस्ताव को समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई है।
बेस्ट बसों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव हाल ही में हुई समिति की बैठक में पेश किया गया। समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव समिति सदस्य अजय सिंह ने रखा था।
इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। अक्सर बस में सफर के दौरान यात्रियों के पास छुट्टे पैसे नहीं होते। ऐसे में टिकट के भुगतान को लेकर यात्रियों और कंडक्टर के बीच बहस भी हो जाती है। UPI पेमेंट शुरू होने से इस तरह की परेशानियों से बचा जा सकेगा।
प्रस्ताव के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में अलग-अलग जगह क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इसके अलावा बस कंडक्टर के गले में लटके पहचान पत्र की पट्टी पर भी क्यूआर कोड उपलब्ध कराने की मांग की गई है। यात्री इन QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके टिकट का भुगतान कर सकेंगे। भुगतान पूरा होने के बाद वे कंडक्टर से अपना टिकट प्राप्त कर सकेंगे। बसों के साथ-साथ बस डिपो में भी QR कोड लगाने की योजना है, ताकि यात्रियों को डिजिटल भुगतान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
समिति सदस्य अजय सिंह के मुताबिक, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (MSRTC) सहित कई सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में डिजिटल भुगतान की सुविधा अपनाई जा चुकी है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। बेस्ट बसों में भी UPI पेमेंट लागू होने से टिकट खरीदना अधिक सुविधाजनक होगा। यात्रियों को नकदी या खुले पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहीं, कंडक्टरों के लिए भी टिकट भुगतान की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
फिलहाल बेस्ट प्रशासन इस सुविधा को लागू करने की तैयारी में है। इसके शुरू होने के बाद मुंबई की BEST बसों में सफर करने वाले यात्रियों को डिजिटल भुगतान का एक और विकल्प मिल जाएगा।
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