मुंबई में एक ही रात तीन बहुमंजिला इमारतों में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत; पटाखे बने वजह!

Runwal Tower Fire: मुंबई में शनिवार रात आग लगने की तीन अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया। कांदिवली, गोरेगांव और अंधेरी में बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं। इन हादसों में एक 46 वर्षीय व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई। शुरुआती आशंका जताई जा रही है कि कुछ जगहों पर पटाखों की वजह से आग लगी हो सकती है। हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।