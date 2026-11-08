हॉर्मुज में तीन तेल टैंकरों में लगी भीषण आग, ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, कहा- अब और जोरदार हमला करेंगे

तेल टैंकरों में आग लगने की घटना के बीच आईआरजीसी के प्रवक्ता मोहबेई ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। फार्स न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर संघर्ष जारी है।