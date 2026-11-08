बाबरी मस्जिद विध्वंस पर सोनिया गांधी के बयान का उदित राज ने किया समर्थन, बोले- 25 करोड़ मुसलमानों को अलग-थलग कर कैसे होगा देश का विकास?

सोनिया गांधी के इस इंटरव्यू के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि सोनिया गांधी के आंसुओं का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हालांकि, बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भी ऐसी ही संवेदनशीलता दिखाई जाती तो इन आंसुओं का महत्व और अधिक होता।