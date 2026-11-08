पुणे में दिल दहला देने वाली घटना: 80 वर्षीय पिता पर फावड़े से वार किया, इलाज तक नहीं करवाया, बुजुर्ग ने तोड़ा दम

Pune Crime News: पुणे में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मामूली विवाद के बाद 46 वर्षीय बेटे ने अपने 80 साल के पिता के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि पिता की मौत के बाद बेटे ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव को ठिकाने लगाने और अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि, समय रहते पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और शव को कब्जे में ले लिया गया।