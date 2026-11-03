पंचकूला स्कूल हमला: 6 साल की बच्ची पर अटैक का PUBG कनेक्शन! परिजनों का दावा- आरोपी छात्र खेलता था हिंसक गेम

Panchkula School Assault: हरियाणा के पंचकूला स्थित एक सरकारी स्कूल में 6 साल की बच्ची के साथ हुई बर्बर घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। पीड़ित बच्ची के परिवार का दावा है कि हमला करने वाला तीसरी कक्षा का छात्र PUBG समेत कई हिंसक गेम खेलता था। बच्ची के चाचा के मुताबिक, आरोपी बच्चे के पिता ने भी उसकी गेम खेलने की आदत की पुष्टि की है।