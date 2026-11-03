दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या, 20 दिन तक छिपाकर रखा शव, सपने में आकर सताने लगा तो थाने पहुंचकर किया सरेंडर

पुलिस के अनुसार हत्या के बाद से ही प्रभु करकड़े को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उसे बार-बार मृत दोस्त विशाल सपने में दिखाई देता था। करीब 20 दिन तक इसी परेशानी से गुजरने के बाद उसने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। उसने पुलिसकर्मियों को हत्या की पूरी जानकारी दी। उसकी बात सुनकर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की। अपराध शाखा ने प्रभु को विष्णुनगर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद विष्णुनगर पुलिस ने विशाल कदम की हत्या और शव ठिकाने लगाने के मामले में प्रभु करकड़े तथा मकान मालिक संदीप म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।