‘शोर मचाया तो जान से मार दूंगा’, महिला के हाथ मेज से चिपकाए, मुंह में ठूंसा कपड़ा; बेंगलुरु लूट में बड़ा खुलासा

पुलिस ने बताया कि डोमलूर की रहने वाली जयश्री एस (23) पिछले तीन साल से इंदिरानगर की 100 फीट रोड स्थित प्रीमियम शू एंड बैग रिपेयर दुकान में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। 31 अक्टूबर को जयश्री सुबह करीब 10 बजे दुकान खोलकर काम कर रही थीं। इसी दौरान हेलमेट और दस्ताने पहने एक व्यक्ति अचानक दुकान में आया। उसने रिसेप्शन काउंटर पार कर जयश्री की तरफ छलांग लगाई और उन्हें चुप रहने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि कोई उसे मारने आ रहा है और अगर उन्होंने शोर मचाया तो वह उन्हें जान से मार देगा। डर के कारण जयश्री ने दुकान मालिक रंजीत को फोन करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें जबरन कुर्सी पर बैठा दिया। उसने जयश्री का मुंह हाथों से बंद किया और बैग से चाकू निकाल लिया। इसके बाद उनके गले और हाथों पर चाकू से हमला किया।