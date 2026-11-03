राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले- सत्ता के लिए इतनी बेचैनी क्यों?

चिराग पासवान ने कहा कि SIR का मुद्दा सीधे तौर पर जनता से जुड़ा नहीं है, बल्कि कांग्रेस इसे सत्ता में वापसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना आत्ममंथन किए और अपनी राजनीतिक स्थिति की समीक्षा किए कांग्रेस की सत्ता में लौटने की कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले यह समझना चाहिए कि जनता ने उसे कई राज्यों में लंबे समय से क्यों नकार रखा है। केवल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पार्टी को राजनीतिक सफलता नहीं मिलने वाली।