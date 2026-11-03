Punjab Election: ‘राहुल जहां जाते है, वहां बीजेपी जीत जाती है’, अनुराग ठाकुर ने AAP-Congress को लेकर भी कही बड़ी बात

बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें है। इन पर अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। वहीं नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के तीन विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना चुनाव प्रचार का शंखनाद करने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर राहुल गांधी की बुधवार को रैली आयोजित होगी।