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Punjab Election: ‘राहुल जहां जाते है, वहां बीजेपी जीत जाती है’, अनुराग ठाकुर ने AAP-Congress को लेकर भी कही बड़ी बात

Punjab Politics: भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के आगामी पंजाब दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वे जहां भी कदम रखते हैं, वहां भाजपा की जीत तय हो जाती है। उन्होंने AAP और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर भी सवाल उठाए।
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भारत

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Ashib Khan

Updated: 3 Nov 2026, 5:21 PM IST

anurag thakur

बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस-AAP पर साधा निशाना (Photo-ANI)

Punjab Politics: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बुधवार को सीएम भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में रैली आयोजित होगी। इसको लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने राहुल गांधी की रैली को लेकर तंज कसा है।

बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी का पंजाब में स्वागत है। वे जहां भी कदम रखते हैं, वहां भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाती है।

AAP-Congress को लेकर भी दिया बयान

बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी विचारधाराएं अलग-अलग हैं। इन दलों के पास न तो कोई नेता है और न ही कोई स्पष्ट नीति। उनके इरादों पर भी सवाल उठते हैं।

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राज्यों में अलग-अलग रुख अपनाते हैं AAP और कांग्रेस

बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि यही वजह है कि दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और कहती हैं, जबकि राज्यों में उनका रुख बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पंजाब में भी AAP और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा? फिलहाल इसकी संभावना नजर नहीं आती।

उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी दोनों दलों ने गठबंधन नहीं किया। वहीं, दिल्ली में भाजपा का विरोध करने के लिए दोनों पार्टियां साथ आती दिखाई देती हैं।

'लोकतंत्र और भाजपा के खिलाफ हैं दोनों दल'

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि AAP और कांग्रेस का रवैया लोकतंत्र और बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच वैचारिक स्पष्टता का अभाव है और वे अलग-अलग राज्यों में अलग राजनीतिक रणनीति अपनाते हैं।

पंजाब चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज

बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें है। इन पर अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। वहीं नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के तीन विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना चुनाव प्रचार का शंखनाद करने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर राहुल गांधी की बुधवार को रैली आयोजित होगी। 

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3 Nov 2026, 5:21 PM IST

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