Punjab Election: पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा; BJP में हो सकते है शामिल

पंजाब में आप को लगा झटका (Photo-IANS)
AAP MLAs Resign: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाना से विधायक चेतन सिंह जौरमाजरा और सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों विधायक आज अमित शाह की जनसभा में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोनों विधायकों ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी है, इसका अभी कारण नहीं बताया है। इसके लिए उन्होंने शाम 4.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।
विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो फिल्म शुरू हुई है।
बता दें कि शनिवार को आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी लिस्ट जारी की थी। इस सूची में 40 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में दोनों विधायकों का नाम नहीं था। वहीं पार्टी ने 40 में से 37 मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक बार फिर से धुरी से प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेल में बंद संजीव अरोड़ा को भी पार्टी ने टिकट दिया है। अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट से उम्मीदवार घोषित किया है।
|क्षेत्र
|विधानसभा सीटें
|मालवा
|69
|माझा
|25
|दोआबा
|23
|कुल विधानसभा सीटें
|117
|बहुमत के लिए आवश्यक सीटें
|59
|क्र. सं.
|राजनीतिक दल
|जीती गई सीटें
|1
|आम आदमी पार्टी (AAP)
|92
|2
|भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
|18
|3
|शिरोमणि अकाली दल (SAD)
|3
|4
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|2
|5
|बहुजन समाज पार्टी (BSP)
|1
|6
|निर्दलीय
|1
|कुल
|117
बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। प्रदेश में 117 विधानसभा सीटें है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की आवश्यकता होगी। फिलहाल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बताया जा रहा है कि इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है।
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