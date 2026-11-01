Punjab Politics: ‘पंजाब को बचाना है तो एकजुट हों लोग’, हरसिमरत बादल ने क्यों उठाया पांच साल का सवाल?

पंजाब से सामने आए इस बयान में हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि 1984 की हिंसा उनके लिए केवल इतिहास की कोई घटना नहीं है, बल्कि ऐसी त्रासदी है जिसे उन्होंने बचपन में अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने उस समय दिल्ली में मौजूद होने का जिक्र करते हुए बताया कि शहर में किस तरह डर और तबाही का माहौल था। उनके मुताबिक, सिख परिवारों को निशाना बनाया गया और लोगों को उनके घरों से बाहर निकालकर बर्बर तरीके से मार दिया गया।