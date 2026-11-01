दिल्ली मार्च के दौरान फिर से उठी रिजिम चेंज की आवाज, संजय राउत ने दिया विवादित बयान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने योगी को रामलीला मैदान में रैली में आने का न्योता तक दे दिया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 1.27 करोड़ हिंदू वोट कम हो गए हैं। अखिलेश ने योगी के इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें यह डेटा किसने दिया। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो कहीं से तो डेटा आया होगा।