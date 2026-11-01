INDIA गठबंधन की महारैली में बोले सचिन पायलट- देश में तानाशाही बर्दाश्त नहीं, ज्ञानेश कुमार को जाना होगा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि लोगों का मुख्य चुनाव आयुक्त से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से करीब 13 करोड़ नाम हटाकर कोई निष्पक्ष व्यक्ति भारत का राजनीतिक भविष्य तय नहीं कर सकता। शशि थरूर ने कहा कि देश में लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ऐसे व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नहीं देखना चाहते, जिस पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हों। थरूर ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों के वोट देने के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है।